Lamine Yamal sitzt in einer kleinen Plastikwanne und wird von Lionel Messi gebadet. Das Ganze liegt schon fast 19 Jahre zurück, genau das macht die Geschichte noch kurioser.

Deshalb kommt sie jetzt, vor dem Duell der beiden Stars im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker) in East Rutherford, auch wieder auf den Tisch.

"Ich bin ein bisschen gewachsen seitdem", sagte der sichtlich amüsierte Yamal, als er in einem Interview kürzlich an das mittlerweile legendäre Fotoshooting im Dezember 2007 erinnert wurde.

Yamal war damals gerade ein paar Monate alt, Messi schon Profi beim FC Barcelona und in der argentinischen Nationalelf.

Zwei Weltstars und eine Badewanne

Die Bilder wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk UNICEF war beteiligt. Mehrere Barca-Spieler posierten mit Kindern. Dass Messi und Yamal zusammen abgelichtet wurden, war reiner Zufall.

Jahrelang blieben die Bilder unter Verschluss, ehe Yamals Vater 2024 bei Instagram doch auf sie aufmerksam machte.

Nun stehen sich Yamal und Messi im WM-Finale gegenüber. Von der Badewanne auf die größte Bühne des Weltfußballs - es klingt eigentlich zu absurd, um wahr zu sein.