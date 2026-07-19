Der 39-Jährige gegen den 19-Jährigen
Die Fotos von einst sind nur eine Facette dieses Duells, das die Sportwelt vor dem großen Showdown des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko elektrisiert.
Messi gegen Yamal. Der 39-Jährige gegen den 19-Jährigen.
Seit rund zwei Jahrzehnten prägt Messi die Fußballwelt wie kein anderer. Von seinem portugiesischen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo, der bei dieser WM allerdings deutlich im Schatten des Argentiniers stand, einmal abgesehen.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - dieses Duell bringt alles zusammen. Wer seift, um im Bild zu bleiben, am Sonntag wen ein?
Messi: Schleicher, aber immer noch Magier
Messi, der achtmalige Weltfußballer, hat die Kritiker bei dieser WM schon jetzt eindrucksvoll widerlegt.
Acht Tore und vier Vorlagen stehen für ihn zu Buche. Er hat mit 21 Treffern die Führung in der WM-Torjägerliste übernommen, wird womöglich auch Torschützenkönig des Turniers.
Natürlich wird es einen Zeitpunkt geben, an dem er aufhört. Aber so lange will er der Beste bleiben.
So oft wurde es im Verlauf der K.-o.-Phase eng für die Argentinier, so oft war Messi zur Stelle. "Es ist verrückt, was wir gerade erleben", sagte der Routinier nach dem Halbfinal-Drama gegen England. "Jetzt wird es so kommen, wie Gott es will."
Solange er selbst es wolle, bleibe Messi der Beste, sagte Trainer Lionel Scaloni. "Natürlich wird es einen Zeitpunkt geben, an dem er aufhört. Aber so lange will er der Beste bleiben."
Und solange laufen die Teamkollegen für ihr Idol auch gern ein paar Meter mehr. Messi ist längst nicht mehr der Tempodribbler von einst, phasenweise sogar eher ein Schleicher. Aber immer noch ein Magier. Wenn's darauf ankommt, schüttelt er den Zauberball aus dem Fußgelenk. Das erlebte auch das ÖFB-Team beim 0:2 in der Gruppenphase durch zwei Messi-Tore hautnah.
Yamal: Noch ohne Dominanz
Yamal hat dieser WM, seiner ersten, sportlich noch nicht den großen Stempel aufgedrückt. Bei einem Tor und einer Vorlage steht Spaniens Youngster vor dem Finale.
Es sind eher andere, die den Europameister bis ins Endspiel vor den Toren New Yorks getragen haben: die starke Defensive inklusive Keeper Unai Simón, der fünffache Torschütze Mikel Oyarzabal und Spielmacher Dani Olmo. Was Yamal aber trägt, ist die Hoffnung der ganzen Nation.
Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM.
"Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM", sagte Trainer Luis de la Fuente vor dem souveränen Halbfinal-Sieg gegen Frankreich voller Überzeugung. Vielleicht ja genau zur rechten Zeit.
Der Jungspund selbst zeigt sich von all dem Trubel und den Erwartungen an ihn jedenfalls unbeeindruckt. Yamal weiß genau, dass seine Finten im von Ballbesitz und Kontrolle geprägten Spiel der Iberer den Unterschied machen können. Und sei es nur in einem einzigen Moment. Nicht nur was das betrifft, ist der Spanier ein Mini-Messi.
Die Parallelen zwischen Messi und Yamal
Wie sein großes Vorbild wurde Yamal in der berühmten Talentschmiede des FC Barcelona La Masia ausgebildet. Wie der Argentinier ist er ein Rekordjäger.
Und wie einst Messi, der unter anderem viermal die Champions League und zehnmal die spanische Meisterschaft gewann, will er mit den Katalanen Titel abräumen. Als 15-Jähriger debütierte Yamal für Barças Profis. Als 17-Jähriger wurde er als aufgehender Stern mit Spanien 2024 Europameister, dazu jüngster Spieler und Torschütze der EM-Geschichte.
Nun also das direkte Duell der beiden Ballvirtuosen. Auf der einen Seite Messi, der mit dem Gewinn des WM-Titels vor vier Jahren den letzten Makel in seiner Karriere beseitigt und die Bürde des womöglich unvollendeten Erben von Diego Maradona abgelegt hat.
Auf der anderen Yamal, der sich nach kometenhaftem Aufstieg vielleicht schon als Teenager Europa- und Weltmeister nennen darf. Was für eine Geschichte. Sie begann vor knapp 19 Jahren in einer Badewanne.
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