WM-Finale Spanien-Argentinien: Das sagt die KI voraus

Spanien oder Argentinien?

Am Sonntagabend entscheidet sich im MetLife Stadium (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker), wer der neue Fußball-Weltmeister 2026 wird.

Vor 60 Jahren trafen die beiden Mannschaften zuletzt bei einer WM aufeinander. Das heutige Finale steht klar im Zeichen eines Generationenduells. Der 39-jährige Lionel Messi trifft auf seinen designierten Nachfolger beim FC Barcelona, den 19-jährigen Teenager Lamine Yamal.

Die Favoritenrolle ist im Vorfeld nicht klar verteilt. Die künstliche Intelligenz hat jedoch eine klare Tendenz.

KI traut Spanien mehr zu

Der "Opta-Supercomputer" sieht Spanien im Finale mit einem deutlichen Vorteil.

In 45 Prozent der Simulationen setzen sich die Iberer bereits nach regulärer Spielzeit durch, während Argentinien nur auf 26 Prozent kommt. In 29 Prozent der berechneten Szenarien geht die Partie in die Verlängerung.

Die Prognose von ChatGPT deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin, allerdings mit einem hauchdünnen Vorteil für den amtierenden Europameister.

"La Roja" gewinnt demnach 44 Prozent der Simulationen innerhalb von 90 Minuten. Argentinien folgt mit 31 Prozent, während in 25 Prozent der Fälle nach der regulären Spielzeit noch kein Sieger feststeht.

ChatGPT glaubt an Messi und Co.

Bei den generellen Chancen auf den Weltmeistertitel kommen die beiden Modelle ebenfalls zu ähnlichen Ergebnissen.

"Opta" sieht Spanien mit einer Wahrscheinlichkeit von 59,5 Prozent in der Pole Position. Und auch laut "ChatGPT" haben die Europäer mit 56 Prozent die besseren Aussichten auf den WM-Pokal.

Die von "ChatGPT" prognostizierten Expected Goals liegen bei 1,42 für Spanien und 1,08 für Argentinien. Das wahrscheinlichste Ergebnis nach 90 Minuten ist ein 1:1. Dahinter folgen ein 1:0-Sieg Spaniens und ein 2:1-Erfolg des amtierenden Europameisters.