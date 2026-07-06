WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Spanien

Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Kracher Portugal gegen Spanien (Montag, ab 21:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel im ZDF zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten

Österreich: ORF1 & ORF On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien