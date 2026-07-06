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WM heute: Achtelfinale Portugal - Spanien

Im Duell der Topnationen treffen im Achtelfinale Portugal und Österreich-Bezwinger Spanien aufeinander. LIVE-Infos:

WM heute: Achtelfinale Portugal - Spanien Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Topspiel-Alarm im WM-Achtelfinale!

Im Kampf um ein Ticket für das Viertelfinale treffen Portugal und Spanien am Montag aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Portugal setzte sich in einem spannenden Duell mit Kroatien knapp durch, während Spanien das österreichische Nationalteam klar mit 3:0 bezwang und den WM-Traum beendete.

Der nächste Gegner für den Sieger des Duells: die USA oder Belgien.

WM-Achtelfinale Portugal - Spanien im LIVE-Ticker:

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