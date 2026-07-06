-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
-
Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
-
Highlights: So bricht die Schweiz ihren WM-FluchFIFA WM 2026
-
Highlights: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?FIFA WM 2026
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM heute: Achtelfinale Portugal - Spanien
Im Duell der Topnationen treffen im Achtelfinale Portugal und Österreich-Bezwinger Spanien aufeinander. LIVE-Infos:
Topspiel-Alarm im WM-Achtelfinale!
Im Kampf um ein Ticket für das Viertelfinale treffen Portugal und Spanien am Montag aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Portugal setzte sich in einem spannenden Duell mit Kroatien knapp durch, während Spanien das österreichische Nationalteam klar mit 3:0 bezwang und den WM-Traum beendete.
Der nächste Gegner für den Sieger des Duells: die USA oder Belgien.