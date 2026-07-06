Topspiel-Alarm im WM-Achtelfinale!

Im Kampf um ein Ticket für das Viertelfinale treffen Portugal und Spanien am Montag aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Portugal setzte sich in einem spannenden Duell mit Kroatien knapp durch, während Spanien das österreichische Nationalteam klar mit 3:0 bezwang und den WM-Traum beendete.

Der nächste Gegner für den Sieger des Duells: die USA oder Belgien.

WM-Achtelfinale Portugal - Spanien im LIVE-Ticker: