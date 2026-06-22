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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Argentinien

WM 2026 heute live: Wo läuft Österreich gegen Argentinien am Montag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Argentinien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Argentinien gegen Österreich (Montag, ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker und in der LIVE-Watchparty >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 22.06.2026, 19:00 Uhr: Argentinien vs. Österreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 23:00 Uhr: Frankreich vs. Irak

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 02:00 Uhr: Norwegen vs. Senegal

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 05:00 Uhr: Jordanien vs. Algerien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Alle News zur WM 2026 >>>

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