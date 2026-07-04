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WM live: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay gegen Frankreich

WM 2026 heute live: Wo läuft Paraguay gegen Frankreich am Samstag ab 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay gegen Frankreich Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Das zweite Spiel des WM-Abends lautet Paraguay gegen Frankreich (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD + MagentaTV

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