WM live: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay gegen Frankreich

Das zweite Spiel des WM-Abends lautet Paraguay gegen Frankreich (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien