WM live: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay gegen Frankreich
WM 2026 heute live: Wo läuft Paraguay gegen Frankreich am Samstag ab 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Das zweite Spiel des WM-Abends lautet Paraguay gegen Frankreich (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF + MagentaTV
Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD + MagentaTV