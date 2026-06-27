Jordanien Jordanien JOR
Argentinien Argentinien ARG
Morgen 04:00 Uhr
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Fußball-WM um 4 Uhr: Jordanien - Argentinien

In Österreichs Gruppe J steht Jordanien bereits als Letzter und Argentinien als Erster fest. LIVE-Infos:

Fußball-WM um 4 Uhr: Jordanien - Argentinien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschied von der Fußball-WM 2026 darf Jordanien gegen Argentinien ran (Sonntag, ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach zwei Niederlagen gegen Österreich und Algerien steht Jordanien als Gruppenletzter der Gruppe J bereits fest.

Zum Abschluss steht das Duell mit Superstar Lionel Messi und Weltmeister Argentinien an.

Parallel kämpft das österreichische Nationalteam um den Einzug in das Sechzehntelfinale (im LIVE-Ticker >>>).

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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