Zum Abschied von der Fußball-WM 2026 darf Jordanien gegen Argentinien ran (Sonntag, ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach zwei Niederlagen gegen Österreich und Algerien steht Jordanien als Gruppenletzter der Gruppe J bereits fest.

Zum Abschluss steht das Duell mit Superstar Lionel Messi und Weltmeister Argentinien an.

Parallel kämpft das österreichische Nationalteam um den Einzug in das Sechzehntelfinale (im LIVE-Ticker >>>).

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