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Jordanien JORArgentinien ARG
Morgen 04:00 Uhr
NEWS
Fußball-WM um 4 Uhr: Jordanien - Argentinien
In Österreichs Gruppe J steht Jordanien bereits als Letzter und Argentinien als Erster fest. LIVE-Infos:
Zum Abschied von der Fußball-WM 2026 darf Jordanien gegen Argentinien ran (Sonntag, ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach zwei Niederlagen gegen Österreich und Algerien steht Jordanien als Gruppenletzter der Gruppe J bereits fest.
Zum Abschluss steht das Duell mit Superstar Lionel Messi und Weltmeister Argentinien an.
Parallel kämpft das österreichische Nationalteam um den Einzug in das Sechzehntelfinale (im LIVE-Ticker >>>).
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>