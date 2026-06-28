2A 2A 2A
2B 2B 2B
Heute 21:00 Uhr
1 5.25
X 3.70
2 1.68
  • TV-Infos
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika vs. Kanada

WM 2026 heute live: Wo läuft Südafrika gegen Kanada am Sonntag ab 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika vs. Kanada Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die K.o.-Phase der FIFA WM 2026 startet am Sonntag mit dem ersten Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada (Sonntag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 21:00 Uhr: Südafrika vs. Kanada

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM 2026 heute: Südafrika - Kanada

WM 2026 heute: Südafrika - Kanada

Fußball WM
WM-Programm, 28. Juni: Die Sechzehntelfinals starten!

WM-Programm, 28. Juni: Die Sechzehntelfinals starten!

Fußball WM
Trotz historischem Erfolg: Südafrika-Teamchef vor Rücktritt

Trotz historischem Erfolg: Südafrika-Teamchef vor Rücktritt

Fußball WM
WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle

WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

Fußball WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 TV-Programm Kanada (Team Fußball) Südafrika (Team Fußball)