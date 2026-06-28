WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika vs. Kanada

Die K.o.-Phase der FIFA WM 2026 startet am Sonntag mit dem ersten Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada (Sonntag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 21:00 Uhr: Südafrika vs. Kanada

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay