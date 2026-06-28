WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika vs. Kanada
WM 2026 heute live: Wo läuft Südafrika gegen Kanada am Sonntag ab 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im Live-Stream.
Die K.o.-Phase der FIFA WM 2026 startet am Sonntag mit dem ersten Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada (Sonntag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Sonntag, 28.06., 21:00 Uhr: Südafrika vs. Kanada
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV