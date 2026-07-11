WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Schweiz

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Viertelfinale zwischen Argentinien und Schweiz (ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz