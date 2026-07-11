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Morgen 03:00 Uhr
NEWS
WM um 3 Uhr: Viertelfinale Argentinien - Schweiz
Lionel Messi und Co. sind im Duell mit der "Nati" Favorit. Aber können sie diese Rolle auch bestätigen? LIVE-Infos:
In Kansas City steigt am Sonntag (MEZ/ab 3 Uhr Uhr im LIVE-Ticker >>>) die letzte Viertelfinal-Paarung der Fußball-WM 2026.
Der Titelverteidiger ist im Einsatz: Argentinien bekommt es mit der Schweiz zu tun.
Die Argentinier mühten sich zuletzt mit zwei Underdogs herum: Gegen Kap Verde musste man in die Verlängerung, gewann letztlich aber 3:2. Im Achtelfinale besiegte man Ägytpen trotz 0:2-Rückstands noch mit 3:2.
Die Schweiz setzte sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch und erreichte damit ihr erstes WM-Viertelfinale seit 1954. Dürfen die Eidgenossen vielleicht sogar von noch mehr träumen?