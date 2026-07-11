In Kansas City steigt am Sonntag (MEZ/ab 3 Uhr Uhr im LIVE-Ticker >>>) die letzte Viertelfinal-Paarung der Fußball-WM 2026.

Der Titelverteidiger ist im Einsatz: Argentinien bekommt es mit der Schweiz zu tun.

Die Argentinier mühten sich zuletzt mit zwei Underdogs herum: Gegen Kap Verde musste man in die Verlängerung, gewann letztlich aber 3:2. Im Achtelfinale besiegte man Ägytpen trotz 0:2-Rückstands noch mit 3:2.

Die Schweiz setzte sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch und erreichte damit ihr erstes WM-Viertelfinale seit 1954. Dürfen die Eidgenossen vielleicht sogar von noch mehr träumen?

Argentinien - Schweiz im LIVE-Ticker: