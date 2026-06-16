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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Jordanien

WM 2026 live: Wo läuft Österreich gegen Jordanien am Mittwoch um 6.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Jordanien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Endlich ist es soweit. Österreich startet nach 28-jähriger Wartezeit in die Weltmeisterschaft. Zum Auftakt trifft das ÖFB-Team auf Jordanien (ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty).

Diese TV-Sender zeigen das Spiel LIVE

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt MagentaTV alle Spiele, ein Großteil der Matches wird aber auch von ARD bzw. ZDF übertragen

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs. Algerien

  • Österreich: ORF 1

  • Deutschland: MagentaTV und ARD)

Mittwoch, 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs. Jordanien

  • Österreich: ORF1

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Kongo

  • Österreich: ServusTV

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

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