WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Österreich gegen Jordanien
WM 2026 live: Wo läuft Österreich gegen Jordanien am Mittwoch um 6.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Endlich ist es soweit. Österreich startet nach 28-jähriger Wartezeit in die Weltmeisterschaft. Zum Auftakt trifft das ÖFB-Team auf Jordanien (ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty).
Diese TV-Sender zeigen das Spiel LIVE
In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt MagentaTV alle Spiele, ein Großteil der Matches wird aber auch von ARD bzw. ZDF übertragen
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Mittwoch, 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs. Algerien
Österreich: ORF 1
Deutschland: MagentaTV und ARD)
Mittwoch, 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs. Jordanien
Österreich: ORF1
Deutschland: MagentaTV und ZDF
Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Kongo
Österreich: ServusTV
Deutschland: MagentaTV und ZDF
Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien
Österreich: ServusTV
Deutschland: MagentaTV und ZDF