WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt England gegen Kroatien
WM 2026 heute live: Wo läuft England gegen Kroatien am Mittwoch um 22.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spitzenspiel England gegen Kroatien (Mittwoch, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Donnerstag, 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs. Panama
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV