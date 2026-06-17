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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt England gegen Kroatien

WM 2026 heute live: Wo läuft England gegen Kroatien am Mittwoch um 22.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt England gegen Kroatien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spitzenspiel England gegen Kroatien (Mittwoch, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs. Panama

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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