Yamal vor Halbfinal-Kracher: "Wichtigstes Spiel meiner Karriere"

Für Spanien ist das WM-Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ein besonderes Spiel.

Es ist nicht nur ihr erstes Halbfinale bei einer WM seit 2010, es ist gleichzeitig überhaupt erst das zweite Weltmeisterschafts-Halbfinale der spanischen Geschichte.

Vor 16 Jahren feierte die "Furia Roja" im Semifinale einen knappen Erfolg gegen Deutschland und später krönte man sich im Finale gegen die Niederlande als Weltmeister.

"Werde mir eine Reise nach New York schenken"

Einer der an den damaligen Triumph nicht allzu viel Erinnerungen haben dürfte, ist Lamine Yamal. Denn der mittlerweile Star der Spanier war damals erst zwei Jahre alt.

Einen Tag vor dem Halbfinal-Duell gegen Frankreich feiert der Youngster seinen 19. Geburtstag. Sein Geburtstagswunsch ist dabei ganz klar.

"Ich werde mir einen Sieg und eine Reise nach New York (dem WM-Finalort) schenken", sagt der 19-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

"Sehen uns als Helden"

Trotz seiner jetzt schon sehr erfolgreichen Karriere hat das Spiel gegen Frankreich einen klaren Stellenwert. Obwohl er schon Europameister ist, sieht er dieses Spiel nochmals größer.

"Das ist das größte und wichtigste Spiel meiner Karriere, daran hab ich keine Zweiferl", so Yamal.

Weiters sagt er: "Sehe ich mich selbst als Weltmeister? Ja klar. Es wird schwer, aber wir sehen uns alle als Helden genauso wie 2010."

Kein einfaches Turnier

Für den erfolgsverwöhnten Yamal war es bisher noch kein einfaches Turnier. Erst ein Tor konnte der Star vom FC Barcelona erzielen.

Zwar hatte der Flügelspieler immer wieder gute Momente, doch bei der WM der Superstars konnte der Youngster noch nicht so hervorstechen. Für ihn ist das jedoch ganz normal.

"Es ist nicht die Schuld des Trainers, dass ich noch keine fünf Tore geschossen hab. Solche Sachen passieren im Fußball, aber die beschäftigen mich nicht", sagt Yamal.