WM-Programm, 21. Juni: Spanien will Fehlstart korrigieren

Bei der WM geht es weiter rund. Vor allem will der Europameister Spanien den Fehlstart korrigieren.

Ein Überblick über den Zeitplan am 21. Juni:

Programm, 21. Juni (MESZ):

6:00 Uhr: Tunesien - Japan (LIVE-Ticker >>>)

Nach der 1:5-Klatsche gegen Schweden wurde Tunesiens Teamchef Sabri Lamouchi entlassen. An seiner Stelle übernimmt der Franzose Herve Renard und soll nun für Erfolge sorgen.

Japan hat im Duell mit der Niederlande große Moral bewiesen, zwei Mal einen Rückstand egalisiert und sich verdient einen Punkt geschnappt. Beim 2:2 traf u.a. auch Ex-LASK-Angreifer Keito Nakamura.

Dieses Aufeinandertreffen markiert das insgesamt 1.000 Spiel in der Geschichte der FIFA Weltmeisterschaft, gespielt wird im mexikanischen Guadalupe.

18:00 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien (LIVE-Ticker >>>)

Spanien ist zum Auftakt gestrauchelt: Der amtierende Europameister kam gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Damit steht die "Furia Roja" bereits unter Zugzwang.

Auch Saudi-Arabien holte im ersten WM-Spiel einen Punkt, allerdings gegen die favorisierten Uruguayer. Abdulelah Al-Amri hatte die Saudis sogar in Führung geschossen, der Ausgleich wurde erst in der 80. Spielminute kassiert.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, alle drei bisherigen Duelle gewann Spanien auch. Bei einer WM standen sich beide Teams bereits gegenüber, 2006 setzten sich die Iberer in der Gruppenphase dank eines Treffers von Juanito mit 1:0 durch.

21:00 Uhr: Belgien - Iran (LIVE-Ticker >>>)

Belgien blieb beim ersten WM-Auftritt hinter den Erwartungen, gegen Ägypten schaute nicht mehr als ein 1:1 heraus.

Die "Roten Teufel" sind damit weiterhin seit März 2025 ungeschlagen, haben aber die letzten drei WM-Spiele nicht gewonnen. Bei der WM 2022 kamen sie nicht über die Vorrunde hinaus.

Der Iran geriet gegen Neuseeland zwei Mal in Rückstand, zeigte aber große Moral und erkämpfte sich ein 2:2. Damit halten in Gruppe G alle vier Teams bei einem Punkt.

Programm, 22. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Uruguay - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

Uruguay musste sich zum Auftakt trotz einer klaren Chancenüberlegenheit mit einem 1:1 gegen Außenseiter Saudi-Arabien begnügen.

Kap Verde hingegen war die große Überraschung des ersten Spieltags. Der Inselstaat in Westafrika knöpfte völlig überraschend Europameister Spanien ein torloses Unentschieden ab.

Dennoch sind die Rollen vor der Partie klar verteilt. Uruguay geht als klarer Favorit in die Partie und könnte mit einem Sieg bereits einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

3:00 Uhr: Neuseeland - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

Die Neuseeländer trennten sich zum Start gegen den Iran mit einem 2:2. Die Nation aus Ozeanien ging dabei zwei Mal in Führung, musste jedoch zwei Mal noch den Ausgleich hinnehmen.

Auch Ägypten kam im ersten Spiel nur zu einem 1:1-Remis. Die Nation um Superstar Mo Salah rang dabei Belgien einen Punkt ab, zeigte dabei einen guten Auftritt.

Die Ägypter gehen gegen Neuseeland als Favorit ins Spiel und visieren den ersten Sieg bei dieser WM-Endrunde an.

19:00 Uhr: Argentinien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

Auftritt Nummer zwei für das ÖFB-Team bei dieser WM-Endrunde. Der Auftakt ist mit dem 3:1-Pflichtsieg gegen Jordanien bereits geglückt, nun wollen die Jungs von Teamchef Ralf Rangnick gegen den amtierenden Weltmeister nachlegen.

Die Rollen sind jedoch klar verteilt. Argentinien geht als Weltmeister und Nummer eins der FIFA Weltrangliste in diese Partie. Zudem gewann man im Auftaktspiel gegen Algerien dank Triplepacker Lionel Messi mit 3:0.

Nichtsdestotrotz will Österreich seine Chance nutzen und mit einem Erfolg das Sechzehntelfinal-Ticket bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien klarmachen.

23:00 Uhr: Frankreich - Irak (LIVE-Ticker >>>)

Der WM-Favorit ist mit einem 3:1-Sieg über den Senegal ins Turnier gestartet. Vor allem in Durchgang zwei überzeugte die Offensive um Michael Olise und Kylian Mbappe.

Gegen den Irak will die "Equipe Tricolore" mit einem Sieg die K.o.-Runde bereits fixieren. Alles andere als ein voller Erfolg wäre aber auch überraschend.

Der Irak ist der klare Underdog, kassierte zum Auftakt gegen Norwegen eine deutliche 1:4-Niederlage.

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