WM-Programm, 20. Juni: Deutschland will weiter

Bei der WM geht es für einige Teams schon um den fixen Einzug in die K.o.-Runde, darunter auch Deutschland.

Ein Überblick über den Zeitplan am 20. Juni:

Programm, 20. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Niederlande - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

Gruppe F führt nach dem ersten Spieltag überraschend Schweden an, die "Tre Kronor" hatte inferiore Tunesier 5:1 abgeschossen. Mit drei Punkten hat die Truppe von Graham Potter bereits mehr Zähler als in der gesamten WM-Qualifikation (2) gesammelt.

Die Niederlande war dagegen auf Siegkurs, kassierte im Duell mit Japan jedoch zwei Mal den Ausgleich - das 2:2 fiel erst in der 89. Spielminute.

Das letzte Aufeinandertreffen ist bereits neun Jahre her: In der Quali zur WM 2018 feierte die Niederlande daheim einen 2:0-Erfolg. Arjen Robben erzielte beide Tore.

22:00 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste (LIVE-Ticker >>>)

Die DFB-Auswahl hat einen Start nach Maß hingelegt: WM-Neuling Curacao wurde 7:1 deklassiert, Joker Deniz Undav war an drei Toren beteiligt. Dazu verbuchte Kai Havertz einen Doppelpack.

Auch die Elfenbeinküste war erfolgreich, schlug Ecuador in einer engen Partie dank eines späten Treffers von Amad Diallo mit 1:0.

Damit steht fest: Der Sieger dieser Partie steht sicher im Sechzehntelfinale - selbst bei einem Remis ist beiden Teams das Ticket für die K.o.-Phase praktisch sicher.

Programm, 21. Juni (MESZ):

2:00 Uhr: Ecuador - Curacao (LIVE-Ticker >>>)

Ecuador hat einen besonders bitteren WM-Auftakt erlebt: Gegen die Elfenbeinküste stand es lange 0:0, ehe kurz vor Schluss doch noch das 0:1 kassiert und die Partie verloren wurde.

Curacao hielt gegen Deutschland allen voran in der ersten Halbzeit gut mit. Treffer kurz vor und nach der Pause brachen jedoch den Widerstand des WM-Neulings, der daraufhin in ein Debakel schlitterte.

Für beide Teams ist ein Sieg essenziell, soll es mit dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale klappen. Ein Unentschieden würde beiden Nationen nicht weiterhelfen.

6:00 Uhr: Tunesien - Japan (LIVE-Ticker >>>)

Nach der 1:5-Klatsche gegen Schweden wurde Tunesiens Teamchef Sabri Lamouchi entlassen. An seiner Stelle übernimmt der Franzose Herve Renard und soll für einen versöhnlichen WM-Abschluss sorgen.

Japan hat im Duell mit der Niederlande große Moral bewiesen, zwei Mal einen Rückstand egalisiert und sich verdient einen Punkt geschnappt. Beim 2:2 traf u.a. auch Ex-LASK-Angreifer Keito Nakamura.

Dieses Aufeinandertreffen markiert das insgesamt 1.000 Spiel in der Geschichte der FIFA Weltmeisterschaft, gespielt wird im mexikanischen Guadalupe.

18:00 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien (LIVE-Ticker >>>)

Spanien ist zum Auftakt gestrauchelt: Der amtierende Europameister kam gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Damit steht die "Furia Roja" bereits unter Zugzwang.

Auch Saudi-Arabien holte im ersten WM-Spiel einen Punkt, allerdings gegen die favorisierten Uruguayer. Abdulelah Al-Amri hatte die Saudis sogar in Führung geschossen, der Ausgleich wurde erst in der 80. Spielminute kassiert.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, alle drei bisherigen Duelle gewann Spanien auch. Bei einer WM standen sich beide Teams bereits gegenüber, 2006 setzten sich die Iberer in der Gruppenphase dank eines Treffers von Juanito mit 1:0 durch.

21:00 Uhr: Belgien - Iran (LIVE-Ticker >>>)

Belgien blieb beim ersten WM-Auftritt hinter den Erwartungen, gegen Ägypten schaute nicht mehr als ein 1:1 heraus.

Die "Roten Teufel" sind damit weiterhin seit März 2025 ungeschlagen, haben aber die letzten drei WM-Spiele nicht gewonnen. Bei der WM 2022 kamen sie nicht über die Vorrunde hinaus.

Der Iran geriet gegen Neuseeland zwei Mal in Rückstand, zeigte aber große Moral und erkämpfte sich ein 2:2. Damit halten auch in Gruppe G alle vier Teams bei einem Punkt.

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