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Friedrich Merz kontert Spott nach WM-Aus: "Wir stehen zusammen"

Deutschlands Bundeskanzler hatte der DFB-Elf nach dem Aus gegen Paraguay ursprünglich Lob ausgesprochen.

Friedrich Merz kontert Spott nach WM-Aus: "Wir stehen zusammen" Foto: © IMAGO / Stefan Zeitz
Textquelle: © APA
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Inmitten spöttischer Reaktionen über einen sehr lobenden X-Post nach dem WM-Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (zu den Highlights>>>) hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Kritik gekontert.

"Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott", schrieb der CDU-Politiker in einem weiteren Beitrag beim Kurznachrichtendienst.

Lob für DFB-Elf: "Habt unser Land begeistert"

Rund elf Stunden zuvor hatte Merz dem DFB-Team trotz der überraschenden Niederlage im Elfmeterschießen gegen Außenseiter Paraguay schon in der ersten K.-o.-Runde Lob gezollt und Mut zugesprochen.

"Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel", hieß es in einem Beitrag des offiziellen Kanzler-Accounts des CDU-Politikers auf der Plattform X. "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch."

Diese Reaktion löste allerdings verbreitet Kopfschütteln aus. Viele User fragten, welches Spiel der Kanzler gesehen habe.

Die Wortkombination "Welches Spiel" trendete rasch auf X. Auch die politische Konkurrenz reagierte mit Spott. "Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse", schrieb etwa die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

"Alles hinterfragen"

Die vielen Experten, großteils ehemalige Teamspieler, nahmen sich bei der Einordnung der Leistung und des Ergebnisses kein Blatt vor den Mund. "Für die deutsche Nationalmannschaft ist das ... eine Vollkatastrophe", meinte Stefan Effenberg.

"Alles, von oben bis unten, muss hinterfragt und diskutiert werden. Natürlich wird es Konsequenzen geben", erklärte der ehemalige Teamchef Jürgen Klinsmann. "Es schreit nach Konsequenzen", forderte Mats Hummels vom Verband und Teamchef Julian Nagelsmann.

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