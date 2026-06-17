Usbekistan Usbekistan UZB
Kolumbien Kolumbien COL
Morgen 04:00 Uhr
1 8.25
X 4.75
2 1.39
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WM um 4:00 Uhr: Usbekistan - Kolumbien

Zum Abschluss des ersten Spieltags der Gruppenphase trifft Usbekistan auf Kolumbien. LIVE-Infos:

WM um 4:00 Uhr: Usbekistan - Kolumbien Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Das Duell Usbekistan gegen Kolumbien komplettiert den ersten Spieltag der WM-Gruppenphase (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Usbekistan und die Demokratische Republik Kongo bilden die Außenseiter in Gruppe K, während Kolumbien und Portugal um Rang eins kämpfen.

Die Usbeken testeten zuletzt gegen die Niederlande und verloren 1:2. Die Südamerikaner besiegten die Jordanier im finalen Test mit 2:0 und gehen als Favorit in die Partie.

LIVE-Ticker:

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