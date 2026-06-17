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NEWS
WM um 4:00 Uhr: Usbekistan - Kolumbien
Zum Abschluss des ersten Spieltags der Gruppenphase trifft Usbekistan auf Kolumbien. LIVE-Infos:
Das Duell Usbekistan gegen Kolumbien komplettiert den ersten Spieltag der WM-Gruppenphase (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Usbekistan und die Demokratische Republik Kongo bilden die Außenseiter in Gruppe K, während Kolumbien und Portugal um Rang eins kämpfen.
Die Usbeken testeten zuletzt gegen die Niederlande und verloren 1:2. Die Südamerikaner besiegten die Jordanier im finalen Test mit 2:0 und gehen als Favorit in die Partie.