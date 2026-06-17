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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Usbekistan gegen Kolumbien
Wo läuft Usbekistan gegen Kolumbien? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream:
Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag nach Ghana-Panama mit Usbekistan gegen Kolumbien weiter (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Doch wo wird die Partie eigentlich im TV übertragen?
Diese Sender zeigen das WM-Spiel LIVE
Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV