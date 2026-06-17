WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Usbekistan gegen Kolumbien

Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag nach Ghana-Panama mit Usbekistan gegen Kolumbien weiter (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch wo wird die Partie eigentlich im TV übertragen?

Diese Sender zeigen das WM-Spiel LIVE

Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina