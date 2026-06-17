Usbekistan Usbekistan UZB
Kolumbien Kolumbien COL
Morgen 04:00 Uhr
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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Usbekistan gegen Kolumbien

Wo läuft Usbekistan gegen Kolumbien? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream:

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Usbekistan gegen Kolumbien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag nach Ghana-Panama mit Usbekistan gegen Kolumbien weiter (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch wo wird die Partie eigentlich im TV übertragen?

Diese Sender zeigen das WM-Spiel LIVE

Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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