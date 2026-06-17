WM 2026 heute: England - Kroatien

Die Three Lions treffen in der WM-Gruppe L auf Kroatien (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Das Team von Thomas Tuchel ist einer der großen Mitfavoriten auf den WM-Titel. Beim letzten Test siegten die Engländer 3:0 gegen Costa Rica.

Kroatien, unter anderem Vize-Weltmeister von 2018, ist ebenso eine Top-Nation und gegenüber Ghana und Panama der wohl stärkste Gruppen-Konkurrent von England. Zuletzt siegte man im Test gegen Slowenien 2:1.

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