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Panama Panama PAN
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WM um 01:00 Uhr: Ghana - Panama

In Gruppe L steigen Ghana und Panama in die WM ein. LIVE-Infos:

WM um 01:00 Uhr: Ghana - Panama Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM wird in der Nacht auf Donnerstag mit dem Duell zwischen Ghana und Panama fortgesetzt (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Afrikaner gehen als Favorit ins Duell mit Panama. Zuletzt remisierte Ghana beim Test gegen Wales 1:1.

Panama ist in der Gruppe mit England, Kroatien und Ghana absoluter Außenseiter. Gegen Bosnien und Herzegowina remisierte man 1:1 im finalen Test.

LIVE-Ticker:

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