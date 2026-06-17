Die WM wird in der Nacht auf Donnerstag mit dem Duell zwischen Ghana und Panama fortgesetzt (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Afrikaner gehen als Favorit ins Duell mit Panama. Zuletzt remisierte Ghana beim Test gegen Wales 1:1.

Panama ist in der Gruppe mit England, Kroatien und Ghana absoluter Außenseiter. Gegen Bosnien und Herzegowina remisierte man 1:1 im finalen Test.

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