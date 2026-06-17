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NEWS
WM um 01:00 Uhr: Ghana - Panama
In Gruppe L steigen Ghana und Panama in die WM ein. LIVE-Infos:
Die WM wird in der Nacht auf Donnerstag mit dem Duell zwischen Ghana und Panama fortgesetzt (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Afrikaner gehen als Favorit ins Duell mit Panama. Zuletzt remisierte Ghana beim Test gegen Wales 1:1.
Panama ist in der Gruppe mit England, Kroatien und Ghana absoluter Außenseiter. Gegen Bosnien und Herzegowina remisierte man 1:1 im finalen Test.