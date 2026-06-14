Irans hochbrisanter WM-Auftakt: Droht ein Spielabbruch?

Nach monatelangen Diskussionen bis hinein in die höchste Politik soll für den Iran zum Fußball-WM-Auftakt alles ganz schnell gehen. Der erste Auftritt in den USA wird ein sehr kurzer werden.

Mit dem Bus vom mexikanischen Tijuana geht es in der Nacht auf Dienstag (ab 3.00 Uhr im LIVE-Ticker) ins zwei Stunden entfernte Inglewood nahe Los Angeles, das erste Gruppenspiel gegen Neuseeland absolvieren und unmittelbar im Anschluss zurück über die Grenze ins Teamquartier.

Das übliche FIFA-Protokoll mit Anreise am Vortag und Abreise am Tag nach der Partie? Gilt für den Iran nicht. Es ist der Minimalkompromiss, auf den sich der Fußball-Weltverband, die US-Regierung und die Machthaber im Iran einigen konnten.

Politische Dimension

Dass ein WM-Gastgeber Krieg gegen einen der Teilnehmer führt - so etwas hat es in der 96 Jahre langen Geschichte des wichtigsten Fußball-Turniers der Welt bisher nicht gegeben.

Zeitweise standen ein Ausschluss, ein Boykott oder die Verlegung der Vorrundenpartien zum Beispiel nach Mexiko zur Debatte. Doch nichts davon trat ein.

Bei den von FIFA-Boss Gianni Infantino großspurig angekündigten 104 Super Bowls steht eines schon jetzt fest: Das WM-Auftaktspiel des Iran wird eines, bei dem der Sport sehr weit in den Hintergrund geraten wird. Stattdessen wird es um andere Fragen gehen.

Wie verhält sich die iranische Gemeinde, die nirgends in den Staaten so groß ist wie in Los Angeles? Nicht umsonst wird die Metropole auch "Teherangeles" oder "Irangeles" genannt. Gibt es auf dem Rasen oder auf den Rängen politische Botschaften? Wie kommen die Profis mit dem enormen Druck zurecht?

Erfolg für Infantino

In den USA leben mehr als eine Million Iraner, die meisten von ihnen gelten als Gegner der jetzigen Führung.

Inmitten sehr ernster Zeiten, in denen US-Präsident Donald Trump weiter nach einer Lösung in dem militärischen Konflikt sucht, wird die WM zu einer Art Testballon. Keiner weiß genau, was auf die Profis und die Veranstalter zukommt.

Für FIFA-Boss Infantino gilt es als Erfolg, den Iran dabei zu haben. "Wir müssen vereinen, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Fußball vereint die Welt", hatte der Schweizer betont.

US-Präsident Trump war im März zunächst gegen eine Teilnahme. Im Mai zeigte er sich schon deutlich offener. "Ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst", berichtete Trump über ein Gespräch mit Infantino.

Klare Grenzen für Verbandspräsident

Doch Irans WM-Teilnahme ist weitab jeglicher Normalität. Das Team hat sein Trainingscamp kurzfristig von Arizona nach Mexiko verlegt und soll planmäßig nur für die Spiele einreisen.

Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch attackierte den Weltverband in der Vorbereitung des Turniers scharf. "Ich habe die FIFA noch nie so schwach erlebt", kritisierte Tadsch.