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De la Fuente bestätigt: Lamine Yamal "kann nicht" starten

Der Star des Europameisters wird zum Auftakt nicht in der Startelf stehen.

De la Fuente bestätigt: Lamine Yamal "kann nicht" starten Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Superstar Lamine Yamal wird gegen Kap Verde wohl sein Comeback feiern.

Seit seinem Muskelriss Ende April musste der 18-Jährige aussetzen. Im Turnierverlauf soll der Barcelona-Spieler aber eine bedeutende Rolle für die Spanier spielen.

Einen Startelf-Einsatz schließt Teamchef Luis De la Fuente aber aus: "Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit und in guter Form ist. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen."

Spielt Yamal überhaupt zum Auftakt?

Dasselbe gilt für den anderen Flügelflitzer, Nico Williams.

Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle De la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.

Für Gegner Kap Verde fand der Erfolgstrainer jedenfalls lobende Worte. "Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut. Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden."

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