WM-Programm, 12. Juli: Messi und Argentinien ums Halbfinale

Das WM-Viertelfinale wird am Wochenende finalisiert - in der Nacht auf Sonntag geht das letzte Spiel in der Runde der letzten acht über die Bühne.

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Titelverteidiger Argentinien duelliert sich mit der Schweiz, die nach etlichen Jahrzehnten wieder so weit in der K.o.-Phase vordringen konnte.

Ein Überblick über den Zeitplan am 12. Juli:

Programm, 12. Juli (MESZ):

3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)

Die Schweiz steht erstmals seit 72 Jahren wieder in einem WM-Viertelfinale. Letztmals gelang den Eidgenossen dieser Erfolg bei der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 1954.

Historisch gesehen ist Argentinien ein echter Albtraum für die Schweizer. Die Nationalelf der Schweiz konnte noch nie ein Pflichtspiel gegen Argentinien gewinnen. In der gesamten Länderspielgeschichte beider Nationen führt Argentinien die Bilanz mit einem deutlichen Torverhältnis von 15:3 an.

Das Duell verspricht ein echtes Kontrastprogramm zu werden. Während Argentiniens Offensive um Messi und Julián Álvarez enorm viel Torgefahr ausstrahlt, defensiv in der K.-o.-Runde aber bereits vier Gegentore schluckte (jeweils 3:2 gegen Kap Verde nach Verlängerung und Ägypten), setzt die Schweiz auf ihre Defensivstärke. Die Eidgenossen kassierten in den letzten zwei Partien vor dem Elfmeterschießen keinen einzigen Gegentreffer.

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