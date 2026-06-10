Unwetter stört Englands WM-Generalprobe in Orlando

Wegen eines heftigen Unwetters kann die WM-Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica nicht wie geplant angepfiffen werden.

Der Anstoß in Orlando im US-Bundesstaat Florida wurde zunächst um eine Stunde verschoben.

Ursprünglich sollte die Begegnung um 22.00 Uhr MESZ beginnen. Auf Videos und Fotos aus dem Stadion in den sozialen Netzwerken waren starke Regenfälle und Blitze zu sehen.

England trifft zum WM-Auftakt am Mittwoch nächste Woche auf Kroatien. Orlando ist bei der WM kein Spielort.

Erdbeben am Dienstag

Schon am Dienstag herrschte Aufregung. In der Region um Orlando waren die Auswirkungen eines Erdbebens zu spüren, dessen Epizentrum nach Angaben lokaler Medien vor der Küste Kubas lag.

Die Stärke des Bebens wurde mit 6,1 angegeben. Verletzte oder größere Schäden gab es nicht gemeldet. Auch das WM-Camp Englands wurde von dem Erdbeben erschüttert.

In Kürze verlassen Harry Kane & Co. Florida. Nach dem Spiel gegen Costa Rica reist England weiter nach Kansas City und bezieht dort das Quartier für das gesamte Turnier.