Portugal glückt WM-Generalprobe gegen Nigeria

Portugal ist die WM-Generalprobe gegen Nigeria geglückt.

Im letzten Spiel vor dem Abflug in die USA gewinnt die Elf um Superstar Cristiano Ronaldo, der sein Team als Kapitän aufs Feld führt, in Leiria mit 2:1. Den Goldtreffer beschert Juve-Legionär Francisco Conceicao (76.).

Portugal ist in der Partie über weite Strecken das bessere Team, der 41-jährige Ronaldo tritt schon nach neun Minuten erstmals in Erscheinung: Nach einem Zuspiel von Nelson Semedo vergibt Ronaldo die erste Großchance der Partie. Alleine vor dem Tor setzt er den Ball wenige Zentimeter neben den Kasten.

Neto trifft zur Führung

Nigeria, das nach der gescheiterten Qualifikation nicht bei der WM dabei ist, kann Portugal immer wieder fordern und sich vor allem in Umschaltsituationen mit viel Tempo Chancen erspielen.

Portugal bleibt aber die überlegene Mannschaft und verzeichnet mehr Ballbesitzanteile. In der 23. Minute belohnt sich das Team von Roberto Martinez:

Nach einem Ball hinter die Kette kann der aufgerückte Diogo Dalot den Ball festmachen und in den Rückraum zu Pedro Neto legen. Der Chelsea-Flügelspieler erhält am Strafraumrand den Ball und trifft mit links flach ins lange Eck zum 1:0.

Nigeria antwortet

Vom Gegentor lässt sich Nigeria aber nicht beeindrucken und spielt weiter mutig nach vorne.

Nach einem langen Abschlag von Schlussmann Okoye auf die hoch stehende portugiesische Defensive gewinnt Adams das Duell gegen Inácio, schüttelt anschließend zwei weitere portugiesische Verteidiger ab und trifft zum 1:1-Ausgleich (37.).

Damit geht es schließlich in die Kabinen.

Felix scheitert an der Latte

Zur zweiten Halbzeit schickt Martinez eine auf neun Positionen veränderte Mannschaft auf den Platz, unter anderem sind Joao Felix, Nuno Mendes und Bernardo Silva neu dabei. Von den Feldspielern bleibt lediglich Ronaldo auf dem Platz.

Portugal, das bei der kommenden WM zu den Mitfavoriten zählt, startet temporeich in die zweite Halbzeit. Zunächst scheitert Felix mit einem Lattenschuss (47.), anschließend setzt Ronaldo eine flache Hereingabe deutlich über das Tor (50.).

Danach flacht die Partie etwas ab. Viele Duelle im Mittelfeld, Ballverluste auf beiden Seiten und erfolglose Vorstöße prägen das Spiel. Nach 64 Minuten ist auch für Ronaldo Schluss, er wird von Paris-Stürmer Ramos ersetzt.

Für die Erlösung sorgt schließlich Joker Francisco Conceicao. Der Flügelspieler von Juventus Turin kommt auf der rechten Seite an den Ball und versenkt seinen strammen Abschluss im Tor (76.). Der Treffer zum 2:1 markiert zugleich auch den Endstand.

WM-Auftakt gegen DR Kongo

Nun gilt es für Portugal den Schalter schnell umzulegen. Am 17. Juni starten Ronaldo & Co. schließlich in ihre WM-Kampagne.

Zum Auftakt wartet DR Kongo (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker>>>), anschließend trifft Portugal in Gruppe K noch auf Usbekistan (23. Juni) und Kolumbien (28. Juni).