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ÖFB-Keeper Wiegele schreibt auf kuriose Weise WM-Geschichte

Der Torhüter von Viktoria Pilsen bricht mit seiner Nominierung den Rekord eines Niederländers.

ÖFB-Keeper Wiegele schreibt auf kuriose Weise WM-Geschichte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Florian Wiegele hat Ralf Rangnick einen echten Hünen für die anstehende Weltmeisterschaft nominiert.

Mit einem Gardemaß von 2,05 Metern hat der Legionär von Viktoria Pilsen seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Weltmeisterschaft bereits vor Turnierstart sicher: Der 25-jährige Steirer ist der größte jemals für eine WM nominierte Spieler.

Bislang hatte diesen Rekord der niederländische Keeper Andries Noppert inne, der 2,03 Meter misst. Bei der WM 2022 war der mittlerweile 32-Jährige sogar Stammkeeper der "Elftal".

Der kleinste Spieler, der für die anstehende WM nominiert wurde, ist Panamas Spielmacher Cesar Yanis mit einer Größe von 1,60 Metern. Nur unwesentlich größer ist Curaçaos Angreifer Jeremy Antonisse (1,64 m).

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