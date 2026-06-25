Vini-Doppelpack und Neymar-Comeback: Brasilien holt Gruppensieg

Brasilien wird im letzten Spiel der Gruppe C seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt gegen Schottland verdient mit 3:0.

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Das Spiel beginnt ideal für die "Seleção". Schottland-Verteidiger McKenna will flach von hinten herausspielen, doch Rayan bekommt den Fuß dazwischen. Vinicius Junior profitiert davon und muss den Ball in der achten Minute nur noch zum 1:0 einschieben.

Wenig später zappelt der Ball erneut im Netz. Diesmal verliert Hendry den Ball im Spielaufbau, Vinicius Junior spritzt dazwischen, umkurvt Gunn und schiebt zum vermeintlichen 2:0 ein.

Doch der VAR meldet sich zu Wort: Nach Ansicht der Bilder wird der Treffer wegen eines Fouls des Torschützen aberkannt (22.).

Schottland harmlos

In der Folge bleibt Schottland offensiv weitestgehend harmlos. Wenn die Briten einmal nach vorne kommen, dann meist über Standardsituationen, doch wirklich gefährlich wird es dabei nie.

Die besseren Chancen gehören weiterhin Brasilien. In der 38. Minute zieht Rayan von der Strafraumgrenze ab, verfehlt das Tor jedoch knapp. Wenig später fehlen den Südamerikanern nur Zentimeter zum zweiten Treffer: Nach einer Hereingabe von Vinicius Junior wird ein Abschluss von Cunha noch auf der Linie geklärt.

Kurz vor der Pause fällt das 2:0 dann aber doch. Erneut leistet sich Schottland einen folgenschweren Fehlpass im Sechzehner. Die Brasilianer schalten schnell um, Guimarães bringt eine präzise Flanke in den Strafraum und Vinicius Junior köpft den Ball ins Netz.

Cunha mit der Vorentscheidung

Nach Seitenwechsel werden die Schotten erstmal gefährlich: Der eingewechselte Tierney flankt zur Mitte, McTominay setzt sich im Kopfballduell mit Danilo durch. Doch der Ball ist zu zentral gesetzt und Allison hat kein Problem (50.).

Praktisch im Gegenzug fällt beinahe das dritte Tor der Brasilianer. Vini läuft nach einem tollen Steilpass von Paqueta alleine auf Gunn zu, doch der schottische Keeper hält sein Team im Spiel.

In der 60. Minute dann die Vorentscheidung: Cunha schiebt nach Zuspiel von Guimaraes ins leere Tor ein. Sein bereits dritter Turniertreffer.

In der 77. Minute wird es noch einmal laut im Stadion. Neymar gibt nach fast dreijähriger Absenz sein Comeback in der "Seleção". Er kommt für Cunha.

Schotten müssen bangen

Am Ende bleibt es beim 3:0 der Brasilianer. Damit zieht die Ancelotti-Truppe als Gruppenerster der Gruppe C zum 15. Mal in Folge in eine K.o.-Runde der WM ein.

Schottland muss hingegen auf die Ergebnisse der anderen Gruppen warten, um zu wissen, ob sie sich als einer der acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale qualifizieren.

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