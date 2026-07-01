Stars weiter in Topform: Mbappe führt Frankreich ins Achtelfinale

Frankreich gewinnt das Sechzehntelfinale gegen Schweden klar mit 3:0.

Die erste Chance der Partie gehört aber den Schweden: Viktor Gyökeres behauptet den Ball auf der Außenbahn und legt für Alexander Isak ab. Dessen Abschluss aus rund 16 Metern landet jedoch sicher in den Armen von Mike Maignan.

In der Folge übernimmt Frankreich zunehmend die Kontrolle. Schweden verteidigt tief, doch mit fortlaufender Spielzeit finden die „Bleus“ immer bessere Lösungen gegen den kompakten Defensivverbund.

Zunächst verzieht Bradley Barcola nach einer starken Einzelaktion knapp, wenig später rettet Keeper Jacob Widell Zetterström mit einer starken Parade gegen Adrien Rabiot.

Frankreich mit Doppelpfosten

Die größte Gelegenheit bietet sich Kylian Mbappé in der 32. Minute. Nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum legt Jules Koundé den Ball an den zweiten Pfosten, doch Mbappé trifft nur das Aluminium.

Nur drei Minuten später zittern die Schweden erneut. Der Bayern-Legionär Olise setzt am Strafraumrand zu einem spektakulären Seitfallzieher an, doch auch dieser Versuch landet lediglich am Pfosten.

In der 45. Minute fällt schließlich der längst überfällige Führungstreffer: Mbappé erlöst die Franzosen und widmet seinen Treffer unmittelbar danach Trainer Didier Deschamps, der zuletzt den Tod seiner Mutter verkraften musste.

Barcola baut Führung aus

Nach dem Seitenwechsel knüpfen die Franzosen nahtlos an ihre starke erste Halbzeit an und belohnen sich früh mit dem zweiten Treffer.

Den Angriff leitet Michael Olise mit einem perfekt getimten Steckpass ein. Bradley Barcola bleibt im Strafraum eiskalt und schiebt souverän zum 2:0 ein.

Ein Tor will Olise selbst hingegen nicht gelingen. Zunächst verfehlt der Bayern-Legionär mit einem sehenswerten Schlenzer knapp das Ziel (61.), wenig später wird sein Abschluss im Strafraum in letzter Sekunde entscheidend geblockt.

Besser macht es schließlich Kylian Mbappé: Nach einem Traumpass von Olise bleibt der Superstar vor dem Tor kompromisslos und erzielt mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung zum 3:0. Für Olise ist es der bereits fünfte Assist bei dieser WM.

Das 3:0 bringt Frankreich souverän über die Zeit. Im Achtelfinale wartet nun Deutschland-Bezwinger Paraguay.