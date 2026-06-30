WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - Schweden
WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Schweden am Dienstag ab 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden (Dienstag, ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf Servus TV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel bei der ARD und läuft außerdem bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Ecuador
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV