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Bittere Nachricht vor ÖFB-Duell: Rodri muss operiert werden

Der spanische Mittelfeld-Star muss sich nach der WM einer Operation unterziehen. Er hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit Fitnessproblemen zu kämpfen.

Bittere Nachricht vor ÖFB-Duell: Rodri muss operiert werden Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachrichten für Spanien-Star Rodri vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Wie die "Daily Mail" berichtet, muss der 30-Jährige nach der Weltmeisterschaft operiert werden.

Laut dem Bericht der Briten handelt es sich um eine nicht näher bekannte Verletzung, weswegen der Weltfußballer aus dem Jahr 2024 den Start der kommenden Saison verpassen dürfte.

Bei WM stets im Einsatz

Rodri wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Vor knapp zwei Jahren erlitt er zudem einen Kreuzbandriss.

Bei dieser WM stand Spaniens Kapitän bislang in allen drei WM-Partien auf dem Platz. Lediglich beim 0:0-Remis gegen Kap Verde wurde er drei Minuten vor Schluss von Trainer Luis de la Fuente ausgewechselt.

Zukunft in Manchester offen

Der Zeitpunkt der Verletzung kommt für Rodri auch abseits des Platzes ungelegen. Der Spanier geht mit nur noch einem Jahr Restvertrag in eine ungewisse Zukunft bei Manchester City.

Zwar liegt ihm laut Bericht weiterhin ein Angebot zur Verlängerung vor, konkrete Gespräche sollen derzeit jedoch nicht stattfinden.

In den vergangenen Monaten wurde der Mittelfeldspieler immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

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