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WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit Frankreich?

Der amtierende Vize-Weltmeister stellt wohl die am Papier stärkste Mannschaft der Endrunde. Teste dein Wissen über Frankreich:

WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit Frankreich? Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über die französische Nationalmannschaft im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

Quiz: Wie gut kennst du die WM-Teilnehmer? >>>

Wie gut kennst du Frankreich?

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