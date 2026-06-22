Hydration Breaks? Mbappe mit erfrischend ehrlicher Meinung

Die für die FIFA WM 2026 neu eingeführten "Hydration Breaks" spalten bisher die Gemüter.

Von den Zuseher:innen vor den TV-Geräten wird die Zweckentfremdung für Werbeeinschaltungen dieser Pausen bemängelt, auf Trainer-Seiten freut man sich über die Möglichkeit, während des Spiels taktisch nachzuschärfen - nicht zuletzt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick outete sich bereits als Fan der Hydration Breaks.

Mbappe: "Wir Spieler ändern unsere Meinung oft"

Auf einer Pressekonferenz vor Frankreichs Gruppenspiel gegen den Irak (Montag, 23 Uhr im LIVE-Ticker>>>) wurde auch Superstar Kylian Mbappe zu seiner Meinung über die Trinkpausen befragt.

Daraufhin zeigte sich der Real-Madrid-Stürmer erfrischend ehrlich: "Man sollte uns Spieler nicht dazu befragen, unsere Meinung ändert sich oft. Wenn mein Team am Dominieren ist, ruiniert es den Rhythmus. Wenn es heiß ist, bin ich froh darüber."

Über Neuerungen im Fußball werde sich grundsätzlich immer beschwert, so Mbappe weiters: "Wir werden erst langfristig sehen, wie gut sie sind."