Wetterchaos vor zweitem WM-Spiel des Abends

Das Wetter hat den Zeitplan bei der WM zum Wackeln gebracht!

Frankreich und der Irak duellieren sich im zweiten WM-Spiel am Montag in Philadelphia (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Der Ablauf vor dem Spiel sorgte jedoch bereits für Probleme.

Vorerst hieß es für Zuseher "bitte warten". Auf den Bildschirmen war vor dem Einlass zu lesen: "Ein heftiges Gewitter nähert sich. Bitte verlassen Sie den offenen Sitzplatzbereich. Suchen Sie Schutz gemäß der Anweisungen des Stadionpersonals."

Einlass verzögerte sich

Erst 40 Minuten später als geplant wurden die Fans ins Stadion gelassen. Dennoch kann noch keine Entwarnung gegeben werden, auch wenn die FIFA aktuell zuversichtlich ist.

Zuvor gab es für die Region eine Unwetterwarnung. "Gewitter können das Fußballspiel durch zerstörerische Winde, Hagel und einen Tornado beeinträchtigen. Einige der Gewitter könnten heftig ausfallen und starke Regenfälle mit sich bringen", war zu lesen.

Das Vorgehen bei solchen Ereignissen ist bei der WM konkret vorgegeben. Sobald ein Blitz innerhalb einer Entfernung von 13 Kilometern einschlägt, müssen die Tribünen geräumt werden. Nachdem das Gewitter abgezogen ist, darf für 30 Minuten kein Blitz registriert werden.