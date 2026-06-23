Deschamps stellt 48 Jahre alten WM-Rekord ein

Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Irak (zum Spielbericht >>>) schreibt Didier Deschamps ein weiteres Kapitel WM-Geschichte.

Der französische Teamchef feierte seinen 16. Sieg bei einer Weltmeisterschaft und stellte damit den Rekord des deutschen Helmut Schön ein, der bei der gleichen Anzahl an Siegen steht.

Schön hat die deutsche Nationalmannschaft zwischen 1964 und 1978 betreut.

Nur zwei WM-Niederlagen für Deschamps

Deschamps kommt bei seinen bisherigen WM-Teilnahmen als Frankreich-Coach auf 16 Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Im Gipfeltreffen der Gruppe I gegen Norwegen kann sich der französische Übungsleiter mit einem Erfolg zum alleinigen Rekordhalter krönen.

Die Tabelle der Gruppe I

Seit 2012 im Amt

Eine Premiere gab es für Deschamps dennoch im Irak-Spiel: Die Partie war wegen eines Gewitters gut zwei Stunden lang unterbrochen. Bei dieser WM war es die erste derartige Wetterverzögerung (hier nachlesen >>>).

Bereits bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA im Vorjahr hat es mehrere solcher Vorfälle mit teils stundenlangen Verzögerungen gegeben.

"So etwas ist mir zum ersten Mal passiert", sagt Deschamps, dem die Reaktion seines Teams gefiel. "In der zweiten Hälfte haben wir dort weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Und es war nach den Ereignissen nicht einfach. Dennoch ist es uns gelungen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Das ist eine sehr gute Sache."

Viel Lob für Mbappe

Mbappe erhielt nach seinem Doppelpack in seinem Jubiläumsspiel zudem Extralob: "Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Jetzt hat er die symbolische Marke von 100 Länderspielen. Er wird noch viele weitere erzielen."