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WM-Tor Nummer 16: Mbappe zieht mit Klose gleich
Auch der französische Topstar zeigt sich bei der WM in Topstar. Er netzt gegen den Irak erneut doppelt.
Die Superstars sorgen bei der Weltmeisterschaft weiter für Schlagzeilen.
Kylian Mbappé glänzt auch im zweiten Gruppenspiel gegen den Irak mit einem Doppelpack und führt Frankreich damit zu einem souveränen 3:0-Erfolg (zum Spielbericht >>>).
Für den Star von Real Madrid waren es in seinem 100. Länderspiel die Treffer Nummer 59 und 60.
WM-Tor Nummer 16 für Mbappe
Gleichzeitig schraubte der 27-Jährige sein WM-Torkonto auf 16 Treffer und zog damit mit Miroslav Klose gleich.
Mehr WM-Tore hat nur Lionel Messi auf dem Konto. Der Argentinier erzielte beim Spiel gegen Österreich seine WM-Treffer Nummer 17 und 18.