NEWS

WM-Tor Nummer 16: Mbappe zieht mit Klose gleich

Auch der französische Topstar zeigt sich bei der WM in Topstar. Er netzt gegen den Irak erneut doppelt.

WM-Tor Nummer 16: Mbappe zieht mit Klose gleich Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Superstars sorgen bei der Weltmeisterschaft weiter für Schlagzeilen.

Kylian Mbappé glänzt auch im zweiten Gruppenspiel gegen den Irak mit einem Doppelpack und führt Frankreich damit zu einem souveränen 3:0-Erfolg (zum Spielbericht >>>).

Für den Star von Real Madrid waren es in seinem 100. Länderspiel die Treffer Nummer 59 und 60.

WM-Tor Nummer 16 für Mbappe

Gleichzeitig schraubte der 27-Jährige sein WM-Torkonto auf 16 Treffer und zog damit mit Miroslav Klose gleich.

Mehr WM-Tore hat nur Lionel Messi auf dem Konto. Der Argentinier erzielte beim Spiel gegen Österreich seine WM-Treffer Nummer 17 und 18.

Mehr zum Thema

Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak

Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak

FIFA WM
Frankreich trotzt langer Unterbrechung: Die Statistiken zum Spiel

Frankreich trotzt langer Unterbrechung: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
4
Nach Unwetterunterbrechung: Frankreich-Irak geht weiter

Nach Unwetterunterbrechung: Frankreich-Irak geht weiter

FIFA WM
Hydration Breaks? Mbappe mit erfrischend ehrlicher Meinung

Hydration Breaks? Mbappe mit erfrischend ehrlicher Meinung

FIFA WM
3
"Zum Augenreiben": Pressestimmen zur Messi-Gala gegen Österreich

"Zum Augenreiben": Pressestimmen zur Messi-Gala gegen Österreich

FIFA WM
Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

Messi überholt Klose! Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

FIFA WM
8
"Ist kein Schlechter" - Klose gratuliert Messi zu Rekord

"Ist kein Schlechter" - Klose gratuliert Messi zu Rekord

FIFA WM
1

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Miroslav Klose Kylian Mbappe Frankreich (Team, Fußball)