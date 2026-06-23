VIDEO: Mbappe zeigt erneut mit Doppelpack auf

Frankreich wird auch gegen Irak ihrer Favoritenrolle gerecht und feiert einen 3:0-Erfolg.

Mbappe mit einem Doppelpack (14., 54.) sowie Dembele (66.) mit seinem ersten WM-Tor bringen die "Equipe Tricolore" auf die Siegerstraße.

Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak >>>

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