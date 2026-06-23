Frankreich Frankreich FRA
Irak Irak IRQ
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
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VIDEO: Mbappe zeigt erneut mit Doppelpack auf

Trotz einer zweistündigen Unwetterpause lässt sich Frankreich nicht beirren und feiert einen souveränen Sieg gegen Irak. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich wird auch gegen Irak ihrer Favoritenrolle gerecht und feiert einen 3:0-Erfolg.

Mbappe mit einem Doppelpack (14., 54.) sowie Dembele (66.) mit seinem ersten WM-Tor bringen die "Equipe Tricolore" auf die Siegerstraße.

Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak >>>

Die Highlights im VIDEO:

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