Frankreich FRA
Irak IRQ
Endstand
3:01:0 , 2:0
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VIDEO: Mbappe zeigt erneut mit Doppelpack auf
Trotz einer zweistündigen Unwetterpause lässt sich Frankreich nicht beirren und feiert einen souveränen Sieg gegen Irak. Die Highlights des Spiels im Video:
Frankreich wird auch gegen Irak ihrer Favoritenrolle gerecht und feiert einen 3:0-Erfolg.
Mbappe mit einem Doppelpack (14., 54.) sowie Dembele (66.) mit seinem ersten WM-Tor bringen die "Equipe Tricolore" auf die Siegerstraße.
Nach langer Unterbrechung: Frankreich triumphiert gegen Irak >>>