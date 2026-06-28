Südafrikas WM-Trainer Hugo Broos stellt sein Karriereende beim Verband infrage.

"Vor Monaten habe ich gesagt, es muss jetzt rum sein, ich bin 74. Ich war 19, als ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe. Das sind 55 Jahre im Fußball, das muss jetzt das Ende sein. Aber je näher das Ende kommt, desto mehr denkst du darüber nach", sagte der Belgier vor dem Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada in Los Angeles.

"Wir werden sehen. Ich weiß es im Moment nicht."

"Will nicht auf der Couch Kaffee trinken"

Broos betonte in der Pressekonferenz, dass er seine Enkel vermisse und mehr Zeit mit der Familie verbringen wolle.

"Ich stehe zu meiner Entscheidung, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht nach Hause gehen will und auf der Couch einen Kaffee trinken. Ich habe noch zu viel Energie. Vielleicht finden wir eine Lösung, für die ich weniger in Südafrika sein muss und mehr Zeit mit meiner Familie habe, wenn das möglich ist."