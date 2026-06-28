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WM 2026 heute: Südafrika - Kanada

Das erste Sechzehntelfinale dieser Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Co-Gastgeber Kanada duelliert sich mit Südafrika. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Südafrika - Kanada Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko biegt in die heiße Phase ein!

Den Auftakt macht Co-Gastgeber Kanada mit dem ersten Sechzehntelfinale gegen Südafrika (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Mannschaften qualifizierten sich als Gruppenzweite für die K.o.-Runde. Die Kanadier holten einen 6:0-Kantersieg gegen Katar, ein Remis gegen Bosnien-Herzegowina und eine knappe 1:2-Niederlage gegen Gruppensieger Schweiz.

Südafrika wiederum hat sich erst am letzten Spieltag für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Die Afrikaner kassierten eine 0:2-Auftaktpleite gegen Mexiko, holten anschließend ein Remis gegen Tschechien und schlugen zum Abschluss überraschend Südkorea mit 1:0.

Tabellenrechner: Tippe die K.o.-Phase durch >>>

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LIVE-Ticker:

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