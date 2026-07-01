-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Highlights: So ist der Co-Gastgeber ein GeheimfavoritFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Frankreich zaubern gegen SchwedenFIFA WM 2026
-
Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins AchtelfinaleFIFA WM 2026
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
Highlights: Das nächste Elfmeter-Drama dieser WM!FIFA WM 2026
-
Highlights: Deutschland scheitert im ElfmeterschießenFIFA WM 2026
-
Highlights: Martinelli wird zum Helden: Brasilien bezwingt Japan spätFIFA WM 2026
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Highlights: Der Last-Minute-Siegtreffer von KanadaFIFA WM 2026
Bei WM-Sieg der USA: NASA will Ball zum Mond schießen
Christian Pulisic & Co. haben in der Gruppenphase der WM 2026 groß aufgespielt. Gelingt der USA beim Heimturnier der große Coup, plant die NASA ein kurioses Geschenk.
Als Erster der Gruppe D qualifizierte sich die USA souverän für das Sechzehntelfinale der WM 2026 und kann am Donnerstag (MESZ) gegen Bosnien und Herzegowina als letzter der drei Gastgeber den Sprung ins Achtelfinale schaffen (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Anschließend müsste das Team um Milan-Star Christian Pulisic noch vier weitere Runden überstehen, um den großen Coup vom Triumph bei der Heim-WM in die Realität umzusetzen.
Dass man sich innerhalb der USA durchaus Chancen auf einen überraschenden Titelgewinn ausrechnet, bekräftigte man schon vor dem Turnier.
NASA-Chef plant kurioses Geschenk
Für den Fall eines WM-Siegs hat NASA-Chef Jared Isaacman dem US-Team eine ganz besondere Belohnung versprochen: Einen Fußball auf dem Mond. "Wir werden den Fußball dorthin bekommen“, verspricht der Boss der US-Raumfahrtbehörde NASA.
"Da gibt es also ein bisschen Motivation für die USA. Das ist die Herausforderung", so Isaacman weiter.
Bislang hat die US-Nationalmannschaft der Männer noch nie eine Fußball-WM gewonnen – ein Triumph der USA wäre wohl eine der größten Überraschungen der Fußballgeschichte.