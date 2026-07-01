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WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina
WM 2026 heute live: Wo läuft USA gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Donnerstag, 02.07., 02:00 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV