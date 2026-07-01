WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina

Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 02.07., 02:00 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina