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WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina

WM 2026 heute live: Wo läuft USA gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel USA gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 02.07., 02:00 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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