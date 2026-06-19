Türkei Türkei TUR
Paraguay Paraguay PAR
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WM um 5 Uhr: Türkei - Paraguay

Konnte sich die Türkei bereits vom Schock nach dem misslungenen WM-Auftakt erholen? LIVE-Infos:

WM um 5 Uhr: Türkei - Paraguay Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Die Türkei ist am Samstag (ab 5:00 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker >>>) gegen Paraguay im zweiten WM-Spiel in Gruppe D auf Wiedergutmachung aus.

Im Auftaktspiel musste man gegen Australien ein 0:2 hinnehmen. Trotz 30 Torschüssen brachte man den Ball nicht im Tor unter und zeigte sich danach sichtlich enttäuscht.

Nicht viel besser lief es für Paraguay. Gegen WM-Gastgeber USA fand man ebenfalls keine Mittel. Ein Tor von Mauricio war zu wenig. Letzten Endes musste man sich 1:4 geschlagen geben.

In dem Duell zwischen der Türkei und Paraguay stehen bereits beide Teams unter gehörigem Druck.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe D >>>

Zum LIVE-Ticker:

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