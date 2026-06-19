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Türkei TUR
Paraguay PAR
Morgen 05:00 Uhr
NEWS
WM um 5 Uhr: Türkei - Paraguay
Konnte sich die Türkei bereits vom Schock nach dem misslungenen WM-Auftakt erholen? LIVE-Infos:
Die Türkei ist am Samstag (ab 5:00 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker >>>) gegen Paraguay im zweiten WM-Spiel in Gruppe D auf Wiedergutmachung aus.
Im Auftaktspiel musste man gegen Australien ein 0:2 hinnehmen. Trotz 30 Torschüssen brachte man den Ball nicht im Tor unter und zeigte sich danach sichtlich enttäuscht.
Nicht viel besser lief es für Paraguay. Gegen WM-Gastgeber USA fand man ebenfalls keine Mittel. Ein Tor von Mauricio war zu wenig. Letzten Endes musste man sich 1:4 geschlagen geben.
In dem Duell zwischen der Türkei und Paraguay stehen bereits beide Teams unter gehörigem Druck.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe D >>>