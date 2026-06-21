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- Daichi Kamada
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Ayase Ueda
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Junya Ito
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Ayase Ueda
Chancenlose Tunesier gehen auch gegen Japan unter
Die Japaner dominieren ab der ersten Minute das Spiel und besiegeln damit Tunesiens frühzeitiges WM-Aus.
Am zweiten Spieltag der Gruppe F bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 setzt es für Tunesien die nächste Klatsche. Nach dem 1:5 gegen Schweden unterliegt man am Samstag (Ortszeit) auch Japan mit 0:4.
Bereits in der 4. Spielminute geht Japan in Führung. Über Ao Tanaka kommt der Ball zu Ex-LASK-Spieler Keito Nakamura auf die linke Seite. Nakamura dringt in den Strafraum ein und bringt einen scharfen Ball zur Mitte, wo Daichi Kamada den Ball über die Linie befördert.
Führung wird ausgebaut
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lassen die Japaner nichts mehr anbrennen, finden einige gute Chancen vor und legen in der 31. Minute noch einen Treffer nach.
Ko Itakura spielt einen tiefen Ball in die Spitze auf Ayase Ueda, der Stürmer von Feyenoord kann unbedrängt aufziehen und schließt aus gut 16 Metern ab und erhöht auf 2:0.
Ito besiegelt das Aus für Tunesien
Nachdem das Spiel in der zweiten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen gibt, gelingt den Japanern in der 69. Minute die Vorentscheidung. Wieder ist es ein Ball aus der Abwehr, der den Tunesiern Schwierigkeiten bereitet. Den tiefen Pass leitet Ueda mit dem ersten Kontakt sofort auf Junya Ito weiter, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und zum 3:0 erhöht.
Ueda fixiert in der 84. Minute nach einer Flanke von Kaishu Sano den 4:0-Endstand per Kopf.
Durch den Sieg der Japaner sind die Tunesier nach bereits zwei Gruppenspielen fix als Letzter der Gruppe F ausgeschieden. Japan steht mit vier Punkten hinter den punktgleichen Niederländern auf dem zweiten Platz.