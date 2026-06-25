Südafrika RSASüdkorea KOR
Endstand
1:00:0 , 1:0
-
Thapelo Maseko
NEWS
Das historische Tor von Südafrikas Maseko im VIDEO!
Südafrika zieht mit einem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Südkorea erstmals in eine WM-K.o.-Phase ein. Die Highlights:
Südafrika schafft Historisches!
Erstmals in ihrer WM-Geschichte stehen die Bafana Bafana nach einem 1:0-Sieg über Südkorea in der K.o.-Phase. Obwohl allen voran die erste Halbzeit ausgeglichen war, fällt das entscheidende Tor durch Thapelo Maseko erst nach der Pause.
Masekos Goldtor und alle weiteren Highlights gibt's hier im Video.