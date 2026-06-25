Südafrika Südafrika RSA
Südkorea Südkorea KOR
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Das historische Tor von Südafrikas Maseko im VIDEO!

Südafrika zieht mit einem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Südkorea erstmals in eine WM-K.o.-Phase ein. Die Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Südafrika schafft Historisches!

Erstmals in ihrer WM-Geschichte stehen die Bafana Bafana nach einem 1:0-Sieg über Südkorea in der K.o.-Phase. Obwohl allen voran die erste Halbzeit ausgeglichen war, fällt das entscheidende Tor durch Thapelo Maseko erst nach der Pause.

Masekos Goldtor und alle weiteren Highlights gibt's hier im Video.

Die besten Szenen der Partie:

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