Südafrika schreibt Geschichte: "Mehr als Trainer und Spieler"

Südafrika steht erstmals in der K.o.-Phase der WM – und nach dem 1:0-Erfolg über Südkorea ist die Freude entsprechend groß (zum Spielbericht>>>).

Vor allem Trainer Hugo Broos blickt mit Stolz auf seine Mannschaft, die er seit fünf Jahren betreut.

"Es ist schwer zu erklären", sagt der 74-Jährige über den historischen Erfolg. "Das ist eine fantastische Erfahrung." Seine Mannschaft habe den Matchplan nahezu perfekt umgesetzt. Südafrika verteidigte kompakt, ließ Südkorea kaum Räume und wurde nach Ballgewinnen immer wieder gefährlich. "Genau das wollten wir heute machen."

Das Erfolgsgeheimnis

In der Schlussphase muss Broos trotzdem zittern. Die knappe Führung hält bis zum Schlusspfiff, ehe alle Dämme brechen.

"Ich bin sehr glücklich für meine Spieler", sagt der Belgier. Was das Team in den vergangenen fünf Jahren erreicht habe, sei "unglaublich". Das Erfolgsgeheimnis sieht er dabei nicht nur auf dem Platz. "Wir sind mehr als Spieler und Trainer, wir sind Freunde."

Für den erfahrenen Coach ist klar: Die Mannschaft soll den historischen Erfolg nun genießen. "Wir müssen nichts Besonderes machen. Wir müssen es einfach genießen." Vielleicht, so Broos mit einem Lächeln, könne die Reise sogar noch weitergehen.

Maseko: "Es fühlt sich wie ein Traum an"

Zum Matchwinner wird Thapelo Maseko. Sein Treffer bringt Südafrika erstmals in die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

"Es fühlt sich wie ein Traum an", sagt der Torschütze. Einen großen Anteil am Erfolg schreibt er den Fans zu. "Sie haben immer an uns geglaubt."

Auch auf Kritik der vergangenen Monate liefert die Mannschaft eine sportliche Antwort. "Viele haben uns kritisiert", sagt Maseko. "Aber wir haben gezeigt, wie stark wir als Team sind und welche Mentalität wir haben."

Mit dem historischen Aufstieg endet für Südafrika das Turnier noch nicht. Im Sechzehntelfinale wartet Gasteber Kanada.