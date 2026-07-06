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NEWS
Nächste Annulierung? Frankreich will Olise-Gelb streichen lassen
Der Frankreich-Star sah spät im Achtelfinale Gelb. Zu Unrecht, wie die "Equipe Tricolore" findet. Nun möchten sie die Karte annulieren lassen.
Michael Olise hat in der Nachspielzeit des hitzigen WM-Achtelfinales gegen Paraguay eine Gelbe Karte gesehen.
Nach einer Auseinandersetzung mit Matias Galarza ließ sich der Paraguayer fallen. Die TV-Bilder zeigen aber, dass Olise seinen Gegenspieler nicht berührt hat.
Der 24-Jährige legt nur seinen Finger vor den Mund, daraufhin sinkt Galarza sofort zu Boden und täuscht einen Schlag vor. Deshalb hat Frankreich nun Einspruch eingelegt.
Sperre im Halbfinale droht
Bei einer neuerlichen gelben Karte im Viertelfinale gegen Marokko, wäre der Bayern-Spieler in einem möglichen Halbfinale gesperrt.
Entscheiden muss nun die FIFA.