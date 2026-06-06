Yamal nicht dabei! Die zehn jüngsten Spieler der WM 2026

Bei Weltmeisterschaften stehen nicht nur die großen Legenden des Sports im Rampenlicht.

Auch die nächste Generation bekommt auf der größten Fußball-Bühne der Welt ihre Chance. Die WM 2026 bietet zahlreichen Teenagern die Möglichkeit, sich einem globalen Publikum zu präsentieren und den Grundstein für eine große Karriere zu legen.

LAOLA1 zeigt die zehn jüngsten Spieler der WM 2026.