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Jake O'Brien e
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Chiedozie Ogbene
Co-Gastgeber Kanada patzt bei WM-Generalprobe
Die "Ahornblätter" kommen im letzten Testspiel gegen das nicht für die WM qualifizierte Irland nicht über ein Remis hinaus.
Co-Gastgeber Kanada ist ohne seinen verletzten Kapitän Alphonso Davies im letzten Test vor der WM daheim nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Irland hinausgekommen.
Die Kanadier gingen in Montreal in der 24. Minute durch ein Eigentor von Jake O"Brien im Anschluss an einen Eckball in Führung. Chiedozie Ogbene glich nach einer Stunde für die nicht für das Turnier qualifizierten Iren aus.
Ogbene traf per Nachschuss nach einem Foulelfmeter von Troy Parrott, den Torhüter Maxime Crepeau noch pariert hatte. Crepeau verhinderte in der Schlussphase den möglichen Siegtreffer der Gäste.
Kanada startet am 12. Juni in die WM
Kanada trifft in der Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Außenseiter Katar. Die Mannschaft des früheren Salzburg-Trainers Jesse Marsch startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins Turnier.
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Bayern-München Profi Davies fehlte weiterhin wegen einer Oberschenkelblessur. Der linke Außenverteidiger hatte sich beim Halbfinal-Aus der Münchner gegen Paris Saint-Germain in der Champions League verletzt.
Kanadas Spielplan bei der WM: