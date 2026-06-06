Kantersieg! Belgien fertigt ÖFB-Testgegner Tunesien ab

Belgien hat seine Generalprobe für die Weltmeisterschaft erfolgreich absolviert. Die Mannschaft von Teamchef Rudi Garcia setzt sich in Brüssel gegen Tunesien klar mit 5:0 (1:0) durch.

Die Belgier treten dabei nahezu in Bestbesetzung an. Star-Stürmer Romelu Lukaku wird aufgrund von Belastungssteuerung zunächst geschont und erst in der 65. Minute eingewechselt.

Doku bereitet Führung vor

Von Beginn an übernimmt Belgien die Kontrolle und lässt den Nordafrikanern kaum Räume. Die erste Halbzeit ist geprägt von belgischer Dominanz, zahlreiche Möglichkeiten bleiben jedoch zunächst ungenützt.

In der 28. Minute fällt schließlich die verdiente Führung. Jeremy Doku setzt sich auf der linken Seite sehenswert durch, lässt mehrere Gegenspieler stehen und spielt eine scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum. Dort muss Leandro Trossard nur noch den Fuß hinhalten und zum 1:0 einschieben.

Tunesien, das sich beim 0:1 gegen Österreich am Montag noch deutlich stabiler präsentiert hatte, kann offensiv kaum Akzente setzen und darf sich zur Pause über den knappen Rückstand durchaus glücklich schätzen.

De Ketelaere und De Bruyne sorgen für klare Verhältnisse

Auch nach dem Seitenwechsel bleiben die Gastgeber tonangebend. In der 53. Minute erhöht Charles De Ketelaere nach einer präzisen Flanke von Youri Tielemans auf 2:0.

Nur neun Minuten später schwächen sich die Gäste selbst. Offensivspieler Ismael Gharbi sieht nach einem ungeschickten Foul die Gelb-Rote Karte.

Die endgültige Entscheidung fällt wenig später. Erneut ist Doku der Ausgangspunkt des Angriffs. Kevin De Bruyne verwertet in der 65. Minute zum 3:0-Endstand und erzielt seinen 37. Treffer im Nationalteam.

In der Schlussphase sorgen die beiden Joker Dodi Lukebakio (85.) und Nicolas Raskin (87.) für einen auch in dieser Höhe verdienten Kantersieg.

Belgien seit 13 Spielen ungeschlagen

Die Belgier reisen mit viel Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft. Bereits am Dienstag hatte die Mannschaft in Rijeka einen 2:0-Auswärtssieg gegen Kroatien gefeiert. Insgesamt sind die "Red Devils" nun seit 13 Spielen ungeschlagen.

Bei der WM trifft Belgien in Gruppe G auf Ägypten, den Iran und Neuseeland.

Für Tunesien hingegen war es die fünfte Partie ohne Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Die Nordafrikaner gehen als Außenseiter in die Weltmeisterschaft und bekommen es in Gruppe F mit den Niederlanden, Japan und Schweden zu tun.

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