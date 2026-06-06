Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026

Das WM-Fieber steigt im Sekundentakt! Die deutsche Nationalmannschaft fordert heute im geschichtsträchtigen Soldier Field in Chicago die Auswahl der USA zum ultimativen Härtetest vor dem Turnierstart.

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Finnland strotzt die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann vor Selbstvertrauen und will den Schwung direkt mit nach Übersee nehmen. Ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

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Das Match im Überblick: Alle Infos zum Ankick

Der Countdown läuft, die Spannung vor dem Ankick in Chicago ist riesig. Im TV ist das Spiel des DFB-Teams bei RTL zu sehen - die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

Hier gibt es die wichtigsten Daten zum Match in der schnellen Übersicht: