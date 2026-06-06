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Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026

Letzter WM-Test für die DFB-Elf gegen Gastgeber USA! Verpasse kein Tor, keine Karte und keine Spielszene. Das Testspiel im LIVE-Ticker:

Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das WM-Fieber steigt im Sekundentakt! Die deutsche Nationalmannschaft fordert heute im geschichtsträchtigen Soldier Field in Chicago die Auswahl der USA zum ultimativen Härtetest vor dem Turnierstart.

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Finnland strotzt die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann vor Selbstvertrauen und will den Schwung direkt mit nach Übersee nehmen. Ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

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Das Match im Überblick: Alle Infos zum Ankick

Der Countdown läuft, die Spannung vor dem Ankick in Chicago ist riesig. Im TV ist das Spiel des DFB-Teams bei RTL zu sehen - die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

Hier gibt es die wichtigsten Daten zum Match in der schnellen Übersicht:

Wettbewerb

Internationale Freundschaftsspiele 2026

Begegnung

USA – Deutschland

Datum & Uhrzeit

Samstag, 06. Juni 2026 – 20:30 Uhr (MESZ)

Ort

Soldier Field, Chicago (USA)

TV

RTL

So sieht der WM-Fahrplan der Teams aus

Das heutige Match bildet für beide Nationen den endgültigen Abschluss einer intensiven Vorbereitungsphase.

Schon in wenigen Tagen wird es bei der Endrunde ernst. Das sind die kommenden Aufgaben und die ersten fixen Termine der beiden Mannschaften in der Gruppenphase:

  • 13. Juni – 03:00 Uhr (MESZ): USA vs. Paraguay (Austragungsort: Inglewood)

  • 14. Juni – 19:00 Uhr (MESZ): Deutschland vs. Curacao (Austragungsort: Houston)

Direkt zum Spielgeschehen: Wer holt sich Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft? Klicke Dich jetzt rein in den LAOLA1 Live-Ticker!

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