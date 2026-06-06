Deutschland vs. USA LIVE - Testspiel für Fußball-WM 2026

Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele 2026
Begegnung
USA – Deutschland
Datum & Uhrzeit
Samstag, 06. Juni 2026 – 20:30 Uhr (MESZ)
Ort
Soldier Field, Chicago (USA)
TV
RTL
So sieht der WM-Fahrplan der Teams aus
Das heutige Match bildet für beide Nationen den endgültigen Abschluss einer intensiven Vorbereitungsphase.
Schon in wenigen Tagen wird es bei der Endrunde ernst. Das sind die kommenden Aufgaben und die ersten fixen Termine der beiden Mannschaften in der Gruppenphase:
13. Juni – 03:00 Uhr (MESZ): USA vs. Paraguay (Austragungsort: Inglewood)
14. Juni – 19:00 Uhr (MESZ): Deutschland vs. Curacao (Austragungsort: Houston)
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