Herzog: "Es wird für Argentinien richtig schwer"

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada geht in die letzte Woche.

In Folge 12 des Podcasts "HERZERL mit JANKO" gehen Andreas Herzog und Marc Janko speziell auf die beiden Halbfinalpartien ein.

Titelverteidiger Argentinien steht nach einem Kraftakt abermals im Finale. In England steht dabei Thomas Tuchel in der Kritik, der mit der Führung im Rücken auf einen Abwehrblock gesetzt hat. Herzog zieht dabei einen Vergleich zum Mexiko-Spiel.

"Wenn man sich an das Spiel gegen Mexiko erinnert: Da ist Tuchel für die letzten 20 Minuten hochgepriesen worden, dass er nur eine Fünferkette gehabt hat, Dan Burn gebracht hat, der alles weggeköpft hat - alles richtig gemacht. Heute hat er es genauso gemacht und wollte auch, weil die Argentinier zu vielen Flanken gekommen sind, zwei, drei Defensivspieler reinbringen. Von der Idee her vollkommen richtig."

Herzog und Janko kommen bei Argentinien ins Schwärmen

Im Endeffekt sei dies aber die falsche Idee gewesen: "Da sieht man, wie schwer das Coaching für einen Trainer ist. Ich bleibe trotzdem dabei: Sie haben sich zu sehr hinten reindrängen lassen und das war nicht gut."

Besonders sind die beiden jedoch von der Mentalität der Argentinier angetan gewesen. Während Janko bei Messi aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt, ergänzt Herzog: "Die sind ja über den Platz noch geflogen. Die Engländer sind immer müder, immer schwerfälliger geworden und die Argentinier sind immer frischer und immer umtriebiger geworden."

Alles will der 103-fache Teamspieler jedoch nicht an Tuchel festmachen: "Da ist jetzt nicht nur unbedingt der Trainer schuld. Da musst du schon die Defensivspieler der Engländer auch hinterfragen."

"Das ist das, was Spanien ausmacht"

Zuvor hat bereits Spanien dem französischen Nationalteam den Stecker gezogen. Für Janko ist klar, dass Lucas Digne als Linksverteidiger eine "Fehlbesetzung" gewesen ist: "Er hat verloren gewirkt. Es ist natürlich schwer gegen Yamal, aber ich hätte Hernandez als die bessere Wahl befunden."

Damit geht Herzog nicht ganz d'accord: "Theo Hernandez ist natürlich ein super Offensivverteidiger, aber der hätte defensiv noch mehr Probleme gehabt als Digne."

Ausschlaggebend für den ehemaligen Nationalteam-Kapitän ist aber die Qualität der Furia Roja gewesen: "Sie haben geniale Spieler in der Offensive und die sind in der Defensive genauso genial."

Das könnte auch die "Albiceleste" im Finale zu spüren bekommen: "Diese Mischung aus defensiv extrem stark, die Zauberer nach vorne und im Zentrum Rodri, der wieder in absoluter Topform ist, ist das, was Spanien ausmacht, und das wird für Argentinien richtig schwer", sagt Herzog.

Die Folge in voller Länge: